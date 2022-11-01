Buldukları 550 bin TL limitli kartla gece kulüpleri ve casinolara gittikleri tespit edildi

Buldukları kredi kartıyla 1 ay boyunca casino ve gece kulüplerinde harcamalar yaptıkları tespit edilen C.Ö. ve O.K.’nin ardından 16 yaşındaki M.K ve E.B.O. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Nazmi Doğan 25 Ağustos – 28 Ekim tarihleri arasında, Balıkesir’de 42 yaşındaki C.Ö.’nün, “Bafra Gıda” isimli işletme adına adına 550 bin TL limitli kredi kartını sirkat ederek, bir diğer zanlı O.K. ile birlikte casino ve gece kulüplerinde kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, iki zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, M.K ve E.B.O. isimli zanlıların da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.