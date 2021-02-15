"Bulaş güneyden geldi" demişlerdi, "1 kişi" çıktı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin "Covid-19" bulaşının tırnandığı süreçte, "güneyde çalışan işçileri hedef göstermesi" Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne de sunulan istatistikler ile yalanlandı.



Başbakanlık tarafından yayınlanan yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’'na göre güneyde çalışan işçilerde sadece 1 pozitif vaka görüldü.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Güneyde kimse çıkmadı demesinler. Çünkü tolere etmeye çalıştık. Bu işin ucu kaçıyor" yönünde açıklamalar yapmış, özellikle güney kaynaklı vakalara dikkat çekmişti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vaka sayılarının zirve yaptığı dönemde BRT'de katıldığı bir programda "güneyden kaynaklı bulaş olduğunu" dile getirmişti.



Covid vakalarının mesleki verilerine güneyde çalışan işçilere sadece 1 vaka yansırken, çoğunluk, ev hanımları ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinde görüldü.



Bulaşta Otel ve Casino çalışanlarının yoğunluğu da dikkat çekti.