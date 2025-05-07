Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Ayşemden Akın, sabahları evinin önünde bekleyen polis korumasının kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın, polisin kendilerine evlerinin önünde araç beklemeyeceğini, devriyelerin sıklaştırılacağı bilgisini verdiğini belirtti.

Paylaşımında bir takım sorular da yönelten Akın, "Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır!" ifadelerini kullandı.

Akın'ın paylaşımı şöyle:

"‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan iddiaların tanığı Cemil Önal infaz edildi. O günden beri her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk.

Bugün o koruma da kaldırıldı.

Eşim polise ulaştı. Cevap net: “Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak.”

Hani dün ne diyordunuz? “7/24 koruma sağlayacağız.”

Şimdi var olanı bile geri çektiniz.

Daha önce “Evden çıkarken polise haber verin, gideceğiniz yere kadar eşlik edelim” diyordunuz. Dünden itibaren bu da iptal edildi. Yeni uygulama: “Nereye gidecekseniz söyleyin, biz oraya devriye yollarız.”

Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz?

Polisin bu geri adımı Falyalı’nın içerideki adamlarının işi mi?

Yoksa bu, yurttaşını koruyamayan bir devletin çöküşü mü?

Adını ne koyarsanız koyun, bu açık bir göz yummadır.

Cemil Önal susturuldu. Biz hala tehditle, ev hapsinde yaşıyoruz.

Ama herkes şunu bilsin: Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır!"

Basın-Sen, Akın ve Yüksel’e etkili polis koruması sağlanmasını talep etti

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Polis Genel Müdürlüğü’nü, gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel’e yönelik tehditlere karşı etkili bir polis koruması sağlanması için sorumluluk almaya çağırdı.

Basın-Sen’in açıklamasında, “Yaptıkları haberin ardından ölüm tehditleri alan ve Cemil Önal’ın Hollanda’da infaz edildiği röportaj sonrası deyim yerindeyse yaşamları ev hapsine dönüşen gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel için hâlâ etkili bir polis koruması sağlanmamıştır.” denildi.

Sendika Avukatı Cansu N. Nazlı aracılığıyla polise yapılan tüm resmi başvurulara rağmen, kısa bir süreliğine uygulanan sınırlı güvenlik tedbirlerinin, herhangi bir gerekçe gösterilmeden azaltıldığı kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“Bu kadar ciddi bir tehdidin söz konusu olduğu bir durumda, güvenlik önlemlerinin azaltılması, kamu güvenliği açısından da son derece endişe vericidir. Polis Genel Müdürlüğü’nden beklentimiz, bu konuda sorumluluk alması ve kamuoyuna gerçekçi bir açıklama yapmasıdır.

Ne yazık ki dün Meclis’te hükümet kanadının da iradesiz ve vurdumduymaz yaklaşımına bir kez daha tanıklık ettik. Gazetecilerin hayatı tehdit altındayken, temenni cümlelerinden öteye gitmeyen açıklamalarla yetinilmesi, bu toplumun değerlerine verilen önemin seviyesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hükümet temsilcileri, bu tavırlarıyla bizleri temsil etmediklerini bir kez daha açıkça göstermiştir.

Basın Emekçileri Sendikası olarak, paydaş örgütlerimizle yapacağımız istişarelerin ardından eylemlilik sürecine başlayacağımızı ve ilk adresimizin Polis Genel Müdürlüğü olacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Gazetecilik suç değildir.”