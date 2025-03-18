Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, 5+1 Cenevre görüşmelerine ilişkin konuştu “Bu zirveden pozitif bir mesaj ile ayrılma ihtimali çok yüksek. Tarafların ve 5+1 formatının bundan sonra da devam edecek bir masa şeklinde kurgulanacağını anlıyoruz.” dedi.

Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın sunduğu Cenevre Özel programına katılan Özuslu,

görüşmelerin olumlu bir havada ilerlemesini sağlayan faktörlerden birinin de garantör ülkeler, özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler olduğuna dikkat çekti. Bu olumlu havanın, zirvenin de olumlu bir sonuç doğuracağına inandıklarını ifade etti.

Özuslu, her iki tarafın henüz herhangi bir açılım sağlamadığını belirtti. “Sayın Tatar’ın söylediklerinden satır aralarını okursak, orada iki devletin iş birliği yapacağını söylemeye çalışıyor” dedi. Ancak, iş birliği kavramının Tatar’ın tarif ettiği şekilde egemen eşitlik veya hakların teyit edilmesinden sonra yapılabileceğine ve bunun da pazarlama amacı güderek sunulduğuna dikkat çekti.

Özuslu, Tatar’ın çelişkili söylemlerine de değindi ve “Bir taraftan ‘3D bana verilsin ondan sonra görüşeyim’ diyor, ama neyi görüşeceğini söylemeden bunu söylüyor. 3D gibi bir ihtimal olmadığını defalarca söyledik” ifadelerini kullandı. Özuslu, masaya oturulduğunda federasyon dışında başka bir seçeneğin olamayacağını ve BM’nin mandası değişmedikçe Kıbrıs sorununun çözümünün de doğru bir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.