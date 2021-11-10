Bu yolda dikkatli!

Karayolları Dairesi, Lefkoşa Güzelyurt Bölünmüş Anayolunda, bugünden itibaren temizlik çalışmaları yapılacağını duyurarak sürücülerin yolda dikkatli gitmelerini istedi.

Açıklama şu şekilde

Lefkoşa – Güzelyurt Bölünmüş Anayolunda, 10 Kasım 2021 tarihinden itibaren (bugün) ikinci bir duyuruya kadar sabah saat 08.00 akşam saat 17.00 saatleri arasında ot temizliği ve ağaç budanması işleri yapılacaktır.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü