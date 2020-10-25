“Bu yılki rekolte %60 daha düşük”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde zeytin hasadı başladı, üreticiler bu yılki rekoltenin az olduğunu söyledi. Mesarya bölgesinde zeytin üretimi yapan ve zeytinyağı çıkaran üreticiler YENİDÜZEN’e konuştu, dert yandı. Geçtiğimiz yıla oranla satışların bu yıl büyük bir oranda düştüğünü aktaran üreticiler, yağış olmamasının da ağaçların meyve verimini olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye’den zeytin ve zeytinyağının daha az ithal edilmesi gerektiğinden bahseden üreticiler, piyasada ithal ürünlerin fazlalığı nedeniyle ürünlerinin ellerinde kaldığını belirtti.

Değirmenlik’te zeytin üreten ve zeytinyağı çıkaran üreticiler, Beşparmak Dağları’ndaki taş ocaklarından çıkan tozlardan da yakındı, tozların ürünü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yeniceköy Bardak Zeytinyağı Fabrikası direktörü Burhan Bardak da, pandemi sürecinde yaşanan durgunluktan dolayı satışların düştüğünü söyledi. Bardak, yerli üretime daha fazla destek çıkılması konusunda çağrı yaptı.

Üreticiler ne dedi?

Hüseyin Yılmaz: “Rekolte geçmiş yıllara oranla daha az”

“Bu yılki rekolte geçmiş yıllara oranla %60 oranında daha az. Az olmasının en büyük sebeplerinden biri yağışların olmaması ve zeytinin çiçeklenme dönemindeki Beşparmak Dağları’nda bulunan taş ocaklarından çıkan tozdan kaynaklanıyor. Çıkan tozlar sadece üreticiler için değil, günlük yaşantımızda önemli bir sıkıntı. Üreticiler pandemi döneminde bahçesiyle uğraştı ama hem sıcaklardan dolayı, hem de bahsettiğim taş ocaklarından gelen tozlardan dolayı verim bu yıl az. Sektörün iyiye gidebilmesi için Türkiye’den gelen suyun buraya ulaşması ve taş ocaklarının biraz olsun toparlanması lazım”

Haydar Gökkaya: “Asırlık ağaçlar, susuzluk yüzünden kuruyor”

“Ben zeytin üreticiliğini küçük çapta yapıyorum. Zeytin ağaçları her yıl aynı verimi vermez ama bu yıl ciddi oranda düştü. Ekim ayının ortasındayız ve şu ana kadar yağışların olmaması ağaçları ve üstündeki ürünü oldukça etkiledi. Bu bölgede bir de taş ocaklarından buraya kadar gelen toz ağaçlarımızı etkiliyor. Değirmenlik Bölgesi’ne su gelmesi lazım. Bizim için susuzluk da büyük bir sıkıntı. Asırlık ağaçlar, susuzluk yüzünden kuruyor.”

Nurgül Ünal: “Satışlarımız onda bir oranında düştü” FOTO YOK

“Bu yılki rekolte çok az. Geçen yıla göre kıyaslayacak olursak 10’da biri diyebilirim. Geçen yıl Ağustos’ta bile yağmur yağıyordu ancak bu yıl Ekim ayını çıkmak üzereyiz daha yağış olmadı. Zeytin bir yıl olur, bir yıl olmaz ama açıkçası bu derece bir düşüş beklemiyorduk. Yani ürün yine de var ama üstlerinde kuru… Benim kendi müşterilerim ama yine de yeteri kadar değil.”

Mehmet Şila: “Türkiye’den daha az gelse bizim ürünümüz elimizde kalmaz”

“Yağmur yağışının olmamasından dolayı ürün biraz küçük kaldı ama yine de rekolte bu yılın şartlarına göre iyidir. Geçen yıl çok iyiydi ama bu yıl o kadar iyi değil. Lefkoşa Bandabulya’da satış yapıyorum. Yerli zeytin ve yerli zeytinyağına ilgi var diyebilirim. Türkiye’den buraya zeytin ve zeytinyağı daha az gelse insanlar bizim ürettiğimizi alacak ve ürün de bizim elimizde kalmayacak. Evde geçen yıl çıkarttığımız daha duruyor. Şimdi sezonu yine geldi, bu yıl da çıkaracağız. Önümüzün açılması lazım.”

Şerife Ada: “İnsanımız yerli ürünü desteklemeli”

“Ürünün tam olgunlaştığı ve sulandığı dönemde yağışlar olmadı. Bu da tabii zeytin ağacındaki ürünü etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda Eylül ayında yeteri kadar olmasa da yağış oluyordu, bu yıl şu ana kadar hiç yağış olmadı. Bizleri etkileyen bir diğer unsur da festivallerin olmayışı oldu. Festival yapıldığında insanlar ürettiği yerli ürünü çok daha fazla satabiliyordu. Bu yıl o satış imkânımız da olmadı. Küçük çapta sattıklarımızla yetinebiliyoruz. Böyle olunca da geçmiş yılın ürünü elimizde kalıyor. İnsanımız yerli ürünü desteklemeli.”



Yeniceköy Bardak Zeytinyağı Fabrikası direktörü Burhan Bardak:

“Yerli ürünlere destek çıkılmalı”

Yeniceköy Bardak Zeytinyağı Fabrikası direktörü Burhan Bardak, rekoltenin düşük olduğuna dikkat çekerek, bunun en büyük sebebinin geçen yıldan ağaçlardan kalma bir yorgunluğun olması ve yağışlarının olmamasından dolayı kaynaklandığını belirtti. Bardak şunlara değindi: “Zeytinde rekolte her yıl aynı gitmiyor. Rekolte geçen yıl iyiydi ama bu yıl kötü. Bunun en büyük sebebi geçen yıl iyi bir rekolte olduğu için ağaçların yorgun olması ve yağışların bu yıl olmamasından dolayıdır. Festival yerlerimin, turizm sektörünün düşmesi, öğrencilerin olmayışı satışları büyük bir oranda etkiledi. Bence insanlarımız yerli ürünlere destek çıkması gerekiyor. Yerli ürünlere ne kadar destek çıkılırsa, ülkenin insanı o kadar kazanır.”



Şu ana kadar yağışın olmaması zeytinleri olumsuz yönde etkiledi.