“Suç işleyeni ödüllendiren bir model”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis’te görüşülen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, düzenlemenin yaklaşık 250 bin kişiyi kapsayan bir muhaceret affı niteliği taşıdığını söyledi.

Solyalı, turist vizesi süresi dolmasına rağmen ülkeden ayrılmayanlar, ikamet izni, öğrenci izni, çalışma izni ve daimi ikamet izni süresi bitenler ile çeşitli izin işlemlerini tamamlamayan kişilerin yasa kapsamına girdiğini belirtti.

“250 bin kişiye siz af imkanı sunacak bir yasa konuşuyorsunuz. Sayı aşağı ise ispatlayın” diyen Solyalı, düzenlemenin yalnızca süresi geçen izinlerle ilgili olmadığını ifade etti.

“Kişi başı deport masrafı 71 bin TL”

Solyalı, ülkedeki suç örgütlenmesi, insan ticareti ve güvenlik sorunlarının da tartışılması gerektiğini belirterek, devletin kaçak durumdaki kişileri deport etmenin maliyetli olması nedeniyle bu tür aflara yöneldiğini söyledi.

“Kişi başına deport masrafının 71 bin TL olduğunu tespit ettiği için ne kaçağın peşine düşüyor ne sistem kurmaktaki beceriksizliğini göstermek istiyor” ifadelerini kullanan Solyalı, her yıl çıkarılan afların öngörülemez bir yapı yarattığını vurguladı.

Solyalı, “Bu metin, bu ülkede suç işleyeni ödüllendiren, kaçak yaşamı teşvik eden ve sistemi daha da çürüten bir modeldir” dedi.

Daha önceki aflardan yararlananlara herhangi bir engel getirilmediğini ifade eden Solyalı, çalışanlarını mağdur eden işverenlerin de aynı şekilde aftan yararlanacağını söyledi.