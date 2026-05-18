İskele’de "Gençlik Şöleni" düzenlendi

İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Şöleni" düzenledi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenen şölende, Muharrem Döveç Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Bekirpaşa Lisesi öğrencileri gösteriler sergiledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Gençliğe yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmesinin büyük bir anlam taşıdığını ve 19 Mayıs 1919’un bağımsızlığa inanmış bir milletin yeniden ayağa kalkışının, umudun, cesaretin ve kararlılığın simgesi olduğunu vurguladı.

İskele Gençlik Merkezi’nin açılışına kısa bir süre kaldığını belirten Sadıkoğlu, gençlerin her alanda gelişimini önemsediklerini ve merkezin gençlerle birlikte tasarlandığını ifade etti.

Gençlerin sadece projelerden faydalanan değil, aynı zamanda sürecin bir parçası olması gerektiğini söyleyen Sadıkoğlu, merkezin; gençlerin fikir üretebileceği, kendini geliştirebileceği ve sosyal anlamda güçlenebileceği bir alan olacağını kaydetti.

Şölende sahne alan tüm öğrencileri tebrik eden Sadıkoğlu, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kutladı.