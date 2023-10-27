“Bu ülkeyi güzel günler için hep birlikte yöneteceğiz!”

Ertuğrul SENOVA ve Serap ŞAHİN takip etti, yazdı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından, “Yoksulluğa, yoklaşmaya, yolsuzluğa ve göçe” karşı “Biz varız: Bu yol birlikte yürünecek” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce yurttaş katıldı, farklı siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden isimler “memleket sevgisi” çatısında ortaklaştı, yürüyüşe destek verdi.

Lefkoşa’daki Kuğulu Park’ta toplanan kalabalık, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları eşliğinde tarihi Sarayönü meydanına yürüdü, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Bu mesele CTP meselesi değil; memleket meselesi... Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu yolun sonunda da birlikte yöneteceğiz” sözleri geceye damga vurdu.

Saat 18.30 itibariyle Kuğulu Park’ta toplanan yurttaşlar arasında DP eski Genel Başkanı, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Halkın Partisi’nden istifa eden eski Milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, aynı zamanda Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük gibi isimler ve pek çok sendika başkanı ile sivil toplum örgütü başkanı yer aldı.

Kuğulu Park’tan Sarayönü’ne doğru harekete geçen kalabalık kortejin önünde, “Biz varız: Bu yol birlikte yürünecek” ve “Savaşa Hayır” yazılı pankartlar yer aldı.

Kortejde, CTP Genel Başkanı Erhürman ile aynı safta yürüyen isimler arasında Serdar Denktaş, Mehmet Küçük ve sendika başkanlarının yer alması dikkat çekti.

Sarayönü’ne doğru yürüyen korteji, yolun yarısında CTP Gençlik Örgütü “Birlik, Mücadele Dayanışma” sloganlarıyla karşıladı.

Daha sonra Sarayönü meydanına yüründü, meydana büyük bir sahnenin kurulduğu gözlemlendi.

Kalabalığın Sarayönü’ne varmasının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sahneye davet edildi.

Serdar Denktaş, Erhürman’ın konuşmasının sonunda küçük bir çocuğu sahneye taşıdı, Erhürman’ın kucağına uzattı. O anlar, büyük bir alkışla karşılandı

Yürüyüşe hangi siyasiler ve temsilciler katıldı?

Yürüyüşe katılan farklı siyasi isimler ve örgüt temsilcileri şöyle açıklandı:

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Milletvekilleri, CTP’li belediye başkanları, bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars, Eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Ömer Kalyoncu ve Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, KTOÖES Başkanı Selma Eylem, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTMMB Başkanı Tunç Adanır, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yalkıner, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Mehmet Ali Ardıç.

CTP Genel Başkanı Erhürman:

“Bu mesele, CTP meselesi değil; memleket meselesi”

Tarihi Sarayönü meydanında kalabalığa hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eylem alanında toplanan kalabalık arasında bulunan farklı siyasi parti temsilcileri ve sendika ile birlik başkanlarının bulunduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Farklı fikirlerde olabiliriz, bu ülkenin geleceğine dair farklı düşüncelerimiz olabilir, önümüzdeki süreçte burada, aramızda olacaklarına emin olduğum arkadaşlarımızla ortaklaştığımız bir nokta var; bu ülkeyi seviyoruz be! Bu ülkeyi seviyoruz!"

Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin önce geçmişten caldiginiy, şimdi ise gelecekten, çocuklardan çaldığını ifade eden Erhürman, Filistin'de devam eden savaştaki çocuklara dikkat çekti; dünyanın adil bir yer olmadığını, tüm dünyada ve küçücük adada barış istediklerini söyledi.

"Çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyoruz" diyen Erhürman, yönettiğini iddia eden zihniyetin "Sandalye tutmaca, koltuk kapmaca oyunlarıyla vakit geçirdiğini" vurguladı.

“Kimse Kıbrıs Türk halkını Sarayönü’ne hapsedemez”

"Yüzümüze baka baka, çocuklarımızı göçe zorluyorlar" diyen Erhürman, "Evet, bu halk sabırlı bir halktır. Ama derler ya 'yavaş atın ciftesi sert olur' diye... Öyle bir çifte yeyceksiniz ki nereden geldiğinize şaşıracaksınız" dedi.

Sarayönü meydanının Kıbrıs Türk halkı tarihinde önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Erhürman, "Ama kimse bu halkı bu meydana hapsedemez. Kimse, bu halkı bu zihniyete mahkum edemez. Kimse bu halkı yok edemez. Çünkü vardık varız var olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu akşam başlıyoruz dedik. Bu bir başlangıç" diyen Erhürman, " Uzun süren sessizliğin ardından çıkan bir başlangıç.Biz biliyoeuz ki çocuklarımızın, halkın geleceğine dair yüreğinde endise taşıyanların daha bir kısmı burada değil. Ama bu perde bu akşam yırtıldı.Bundan sonrasını hep beraber göstereceğiz. Bundan sonrası geliyor hazırlıklı olsunlar" dedi.

“Biz varız, bu yolu birlikte yürüyeceğiz”

"Bizi yok sayan ve yok etmeye çalışan zihniyet bilecek ki biz varız, bu yolu birlikte yürüyeceğiz sonunda bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz" diyen Erhürman, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu mesele bizim gözümüzde ne CTP ne de CTP'li meselesidir, bu mesele memleket meselesidir. Bu mesele Kıbrıs Türk halkı meselesidir. Vardık, varız var olacağız!"