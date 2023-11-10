Bu sözler, yaşanan dramı özetledi: “38 kişi araca sıkıştırıldık, nefes alamadık”

Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde van araçta yapılan aramada tespit edilen 38 mülteci ile insan kaçakçılığı yapan M.Ö. ile S.R. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, düzensiz göçmenlerin, Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Küçükerenköy'de bulunan Roots Bar'ın kuzey kısmındaki sahilden M.Ö. ve S.R.’nin yardımı ile tespit edilemeyen Zodyak tipi bir tekneyle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, mültecilerden 35’inin Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde M.Ö.’nün kullanımındaki araç içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, van araçtan kaçan diğer 3 mültecinin de birkaç saat sonra Lefkoşa’da tespit edildiğini belirtti.

Polis, toplam 38 mülteci hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüleri olmadığına işaret etti, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polis memuru, M.Ö. ve S.R. hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, kimlerle bağlantılı kurduklarını ve mültecileri kimleri aracılığı ile teslim alıp, Yılmazköy’e götürdüklerinin araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan mültecilerden 3’ü herkesin van araca sıkıştırıldığını, nefes alamaz hale geldiklerini, bu nedenle kaçtıklarını dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, kadın ve çocuklardan oluşan 11 mültecinin 15 gün Yıldız Öğrenci Yurdu’nda kalmasına, diğer 24 mültecinin ise 15 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.