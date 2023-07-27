“Bu paraya 1+1 ev bile alınmaz”

Serap ŞAHİN

Toplumda “sosyal konut projesi” algısı yaratan ancak 15 anlaşmalı bankanın finansmanını sağladığı bir konut kredisi olduğu anlaşılan, UBP – DP – YDP Hükümeti’nin ‘İlk Evim Projesi’ne yönelik başvuruları başladı.

İlk defa konut sahibi olacak dar ve orta gelirli kişiler ile tek konutu olup, depreme dayanaklı olmadığından dolayı yıkılıp yeniden yapılacak konutların finansmanını sağlamak amacıyla kullandırılacak kredi miktarında üst limit 1 milyon 200 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Asgari ücretin 15 bin 750 TL olarak belirlendiği günümüz şartlarında, söz konusu kredide aylık taksit miktarı ise 17 bin 160 TL.

Satın alınacak konutun değerinin yüzde 80’ini karşıladığı iddia edilen rakam ise günümüz koşullarında dövizin durdurulamaz yükselişi ile eridi gitti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi üst limit olarak belirlenen 1 milyon 200 bin TL’lik rakamla 1+1 daire bile alınamayacağını vurgulayarak günümüz şartlarına uygun olmadığına işaret etti.

Bahsi geçen konut kredisini veren bankalardan biri olan Vakıflar Bankası’nın Genel Müdürü Cengiz Erçağ ise kredide belirlenen üst limitin seçim öncesi belirlendiğini söyledi, kredi miktarının bugünün koşullarında 34 bin Sterlin civarında olduğunu ve 25 bin sterlin civarında da bir birikim olması halinde ev sahibi olunabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, söz konusu kredinin bugünün şartlarına göre yeterli olmadığını, konut edinme ve barınma ihtiyacını esas karşılayacak olan Müteahhitler Birliği’nin Sosyal Konut Birimi ile birlikte yürüttüğü sosyal konut projesi olduğunu söyledi.

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi:

“Devlet stopajdan ve KDV’den feragat edip vergilerden düşmeli”

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, “Gençlerin en az 15 bin Sterlin peşinat ödemesi gerekir. Anne baba desteği olmadan günümüz şartlarında gençlerin peşinat ödeyerek konut sahibi olmaları zor” dedi.

Sadeghi, “Devletin elini taşın altına koyması çok güzel ama bu rakam günümüz şartlarında güncellenmeli” dedi.

Başlangıç miktarının en az 2 milyon TL olması gerektiğine dikkat çeken Sadeghi, “Bu tarz krediler için konutun emlak firmalarından veya müteahhitten sağlanması durumunda komisyon ve kazançtan da feragat edilmeli. Buna karşılık devletin de vergilerde belirli oranda muafiyet sağlaması gerekiyor. Devlet stopajdan ve KDV’den feragat edip vergilerden düşmeli” şeklinde konuştu.

“1,2 Milyon TL, 1+1 daire almaya bile yetmez”

Konutun yüzde 80’ini karşılayacağı iddia edilen 1,2 milyon TL’nin günümüz şartlarında 1+1 daire almaya bile yetmeyeceğine vurgu yapan Sadeghi, “En az yüzde 20 birikim gerekli” dedi.

Sadeghi, gençlerin konut sahibi olabilmeleri için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekerek “Dövizin yüzünden bu rakam erimiş durumda. 25 yıldır bu sektördeyim. Bu kadar az yerlinin konut ve arazi satın aldığını görmedim. Yerli satın alma oranı fahiş bir şekilde düştü” ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ:

“Üst limit seçim öncesi belirlendi”

Üst limit olan 1 milyon 200 bin TL’nin seçim öncesi belirlendiğine işaret eden Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, “Beklenti, günümüz koşullarına göre yükseltilmesi gerekirdi” dedi. Merkez Bankası’nın konuyla ilgili ayarladığı kaynak miktarının bu şekilde olduğunu belirten Erçağ, “Standart, lükse kaçmayacak şekilde apartman daireleri düşünüldüğünde bugün fiyatın 50 bin Sterlin civarlarında olduğu biliniyor. Bir miktar da birikimi olan kişiler bu projeden alabilecek. Zaten öyle oluyordu.”

Erçağ, dar ve orta gelirli kişilerin yararlanılmasının hedeflendiği sosyal konut projesinde verilen kredi miktarının bugünün koşullarında 34 bin Sterlin civarında olduğunu ve 25 bin sterlin civarında da bir birikim olması gerektiğini söyledi.

10 yıl boyunca taksitlerde ve faizde değişiklik olmayacağına vurgu yapan Cengiz Erçağ, “İlk çıktığı noktaya göre bu miktar bugünün koşullarında az kalmış olabilir. İlk yıllarda kişiler ödemede zorlanabilir ama ileriki yıllarda çok rahat ödeyebilirler” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer:

“Kredi, bugünün şartlarına göre yeterli değil”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer,”İlk Evim Projesi”nin herhangi bir inşaat firmasından veya hazır bir ev almak için düzenlenen bir kredi olduğuna dikkat çekerek, söz konusu kredinin bugünün şartlarına göre yeterli olmadığını ancak faydalı olduğunu söyledi.

Gürcafer, konut edinme ve barınma ihtiyacını esas karşılayacak olan Müteahhitler Birliği’nin Sosyal Konut Birimi ile birlikte yürüttüğü sosyal konut projesi olduğunu söyledi.