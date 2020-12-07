‘Bu Memleket Bizim Platformu’ yeniden…

“Bu Memleket Bizim Platformu” çatısı altında birleşen birçok sendika, örgüt ve bazı partiler, dört madde için yeni bir mücadele başlattığını açıkladı.

Sendika ve siyasi partilerin yeniden kurduğu “Bu Memleket Bizim Platformu”, bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Annan Planı döneminde toplumsal hareketlerin başlamasında önemli bir yere sahip olan “Bu Memleket Bizim Platformu” yıllar sonra yeniden harekete geçti.

Yapılan basın toplantısında, dayanışma içinde ortak mücadele verme kararı alındığı ifade edildi.

Dört maddeden oluşan ortak mücadele kararlarında özetle; Kıbrıs Türk toplumunun özgür iradesinin korunması, demokratik, laik bir toplum yapısı hedefi ile Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin kimliğinin ve varlığının korunması, bağımsız, birleşik, federal Kıbrıs çözümüne ulaşmak için mücadele verilmesi ve üretimin esas alındığı bir ekonomi yapı için mücadele edilmesi yer aldı.

Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Ülkemizin bütünlüğünü, emekçilerin ve halkların kardeşliğini, demokrasiyi, temel insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü, insanlığın ortak evi olan dünyada çevrenin korunmasını ve barışın bir erdem olduğunu savunan örgütlerimiz aşağıdaki ilkeler çerçevesinde “Bu Memleket Bizim Platformu” altında birlikte, dayanışma içinde ortak mücadele verme kararı almışlardır.

Buna göre;

Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele ederiz. Kıbrıs’ta Temel İnsan Hakları ve kültürel haklara saygı duyarak, bilimsel, rasyonel akla dayalı, demokratik, laik bir toplum yapısı hedefi ile Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin kimliğinin ve varlığının korunması için mücadele ederiz. Kıbrıs’ın bölünmesine ve bir parçasının veya tümünün başka ülkelerle birleşmesini reddeder, Birleşmiş Milletler gözetiminde devam eden görüşmelerde tarafların karşılıklı olarak üzerinde uzlaştığı parametreler çerçevesinde bağımsız, birleşik, federal Kıbrıs çözümüne ulaşmak için mücadele ederiz. Kendi kendini yönetme ve kendi ayakları üzerinde durma hedefine dönük olarak, her türlü ekonomik bağımlılık yaratacak düzenlemeye karşı çıkar, karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler çerçevesinde üretimin esas alındığı bir ekonomi yapı için mücadele ederiz.

Bu Memleket Bizim Platformu hedeflerine ulaşmak için, tüm yurtseverlerle ortak mücadele etme kararlılığındadır. Bu çerçevede yukarıdaki ilkeleri benimseyen tüm örgüt ve yurtseverleri “Bu Memleket Bizim Platformu” çatısı altında birleşerek ortak mücadeleye davet ederiz.

Saygılarımızla

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI (KTÖS),

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI (KTOEÖS),

KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDİKASI (KTAMS),

KIBRIS TÜRK İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU (TÜRK-SEN) ,

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU (DEV-İŞ),

KIBRIS TÜRK KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KOOP-SEN)

GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (GÜÇ-SEN),

BELEDİYE EMEKÇİLERİ SENDİKASI (BES),

KIBRIS TÜRK DEVLET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (ÇAĞ-SEN),

KIBRIS TÜRK HEKİMLER SENDİKASI (TIP-İŞ),

BASIN EMEKÇİLERİ SENDİKASI (BASIN-SEN),

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ (CTP),

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ (TDP),

BİRLEŞİK KIBRIS PARTİSİ (BKP),

YENİ KIBRIS PARTİSİ (YKP),

BAĞIMSIZLIK YOLU (BY)

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ (TKP)”