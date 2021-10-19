Bu Memleket Bizim Platformu yarın eylem yapacak

Yaşanan son siyasi ve ekonomik gelişmeleri protesto etmek amacıyla Bu Memleket Bizim Platformu yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.

Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) yaptığı açıklamaya göre, eylemde, Kuğulu Park’tan Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı’na bir yürüyüş düzenlenecek.

Fotoğraf: ARŞİV