Erhürman'dan Tatar'a: Bu listede başka kimler var?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Havadis Web TV’de Damla Dabiş’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlarken Programı’na konuk oldu ve Sn. Tatar’a, yaptığı açıklamayla ilgili olarak “Siz hangi makamda olduğunuzun farkında mısınız?” sorusunu yöneltti. Sn. Tatar’ın kullandığı üslubun seviyesiz olduğuna dikkat çeken Erhürman, sergilenen seviyesizliğin dikkate alınmanın çok gerisinde olduğunu belirtti.

Erhürman: Dil ve üslup Allah’a emanet

Sayın Tatar’ın kendisine seviyesiz derken ortaya koyulan seviyeyi hicap verici olarak yorumlayan Erhürman, “Dil, üslup zaten Allah’a emanet. İçeriğe bakıldığında anlamak mümkün değil” dedi. Geçtiğimiz aylarda söz konusu durumun aynısı yaşandığında, Sayın Erturuloğlu gerekli girişimler yapılıyor anlamına gelen bir açıklama yaptığını hatırlatan Erhürman, “Bizim yaptığımız açıklama, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile ilişkileri sürdürmekte olan sizsiniz, bu yaşananlar sizin vatandaşlarınıza yönelik yapılıyor. Kıbrıs kökenli olanlar belli ki sınır dışı ediliyor. TC yetkilileri ile istişare içerisinde bir açıklama yapmanız lazım. Toplumla paylaşmanız lazım gerekçeleriyle” diye konuştu.

“Kıbrıslı Türk olarak ciddi şekilde üzüldüm”

Erhürman, Sn. Tatar’ın gece yarısı böyle bir açıklama yapmasının ve doğrudan doğruya kendisini hedef almasının durumu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Devlet usulünde gece yarıları yanıt verilmesi gibi bir durumun olamayacağını dile getiren Erhürman, “Hiç kızmadım, sinirlenmedim. Memleket bu hale getirildi ve bunlar normalleştirildi. Bir Kıbrıslı Türk olarak ciddi şekilde üzüldüm” dedi. Pek çok insanın yurt dışına çıkış kapısının TC olduğunu söyleyen Erhürman, pek çok insanın orada akrabalarının ve dostlarının olduğuna dikkat çekti. Birçok insanın oraya gidip gitmeme noktasında kafasında soru işareti olduğunu vurgulayan Erhürman, bu olayın üçüncü kez yaşandığını ifade etti.

“Sergilenen seviyesizlik dikkate alınmanın çok gerisinde”

“Böyle bir olay yaşandığında, insanlar acaba gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyor. O listede kimler var sorusu insanların kafasında gezerken, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Sn. Tatar’ın konuya yaklaşımı ne yazık ki bu şekilde” diye konuşan Erhürman, Sn. Tatar’ın sadece kendine yönelik eleştirilere bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğini kaydetti. Sn. Tatar’ın sergilediği seviyesizliğin dikkate alınmanın çok gerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, “Sözün bittiği yerdeyiz. Bu sabah ne düşündü dün gece yarısı yazdıklarıyla ilgili hala öyle mi, düşünüyor ya da o anki ruh hali mi öyleydi bilemiyoruz. Bu üçüncü olaydır” dedi.

“Ben hala bir şey söylenmemiş kabul ediyorum”

Erührman, “Bana söyledikleri beni ilgilendirmez. Çok önemli değildir benim için artık. Dikkate almak mümkün değil. Ben hala bir şey söylenmemiş kabul ediyorum” diye konuştu. Erhürman, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakana sorular yönelttiğini belirtti. Erhürman, “Bunu bir fırsat olarak mı gördü, buradan hareketle beni hedef göstererek ne yapacağını düşündü? Benim kısmım çok önemli değil. Yurttaşlarımızın bu sıkıntılarla karşı karşıya kalınmasıdır önemli olan” diye konuştu. Yaşanan olay sonucunda son derece üzgün olduğunu vurgulayan Erhürman, karşısında kızacak bir muhatap olmadığına dikkat çekti.

“Bu listede başka kimler var?”

Yaptığı açıklamada, bu topluma açıklama yapılması gerektiğini söylediğini ifade eden Erhürman, “Gece yarıları daha iyi kelimeler bulunamıyor herhalde. TC’ye girişin engellenmesinin gerekçesiyle ilgili topluma bir açıklama yapılması gerekiyor. Bu listede başka kimler var açıklanması gerekiyor” dedi. Sokaktaki insanların acaba listede başka kimler var açıklaması beklediğine dikkat çeken Erhürman, “Aynı şeyi diğer parti başkanları da söyledi. Olması gerekeni yapıyoruz çünkü. Bir şey söyle ki onun üzerine konuşabilelim. Sağlık sorunu yaşayan, TC’ye üniversite okumak isteyen birçok insan var. Bu insanlar neden endişeyle yaşasınlar?” dedi.

“Eleştiri ile seviyesizlik arasındaki farkı algılama kapasitesi var mı bilmiyorum”

Erhürman, “Siz hangi makamda olduğunuzun farkında mısınız? Üzerine uzun uzun konuşmaya değer mi bilmiyorum. Sadece üzüntü duyuyorum. En son duyacağım şey, kullandığım üslubun seviyesiz olduğudur. Ben ne yazdığımı biliyorum. Eleştiri ile seviyesizlik arasındaki farkı algılama kapasitesi var mı, günün herhangi bir saatinde ya da gecenin o saatinde, onu bilemiyorum” diye konuştu. Hükümetin itibarının artık tartışma konusu da olmadığını belirten Erhürman, aynı itibarsızlığın Meclis’e de bulaştırılmış olduğunu kaydetti.

“Toplumda özgüven bunalımı yaratıldı”

Sadece Kıbrıs Türk halkı adına üzüldüğünü belirten Erhürman, dikkate alınacak bir şey olmadığını söyledi. Bu Cumhurbaşkanı’nın itibarı da açıklamalarla ortada olduğunu kaydeden Erhürman, toplumda özgüven bunalımı yaratıldığını vurguladı. Erhürman, “Siz bu toplumun özgüvenini tahrip etmek için elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Hem Cumhurbaşkanlığı makamında hem de hükümet mevkiinde” dedi.