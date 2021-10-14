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Bu kez Meclis’te kimse yok: Meclis bomboş!

Bu kez Meclis’te kimse yok: Meclis bomboş!

Meclis nisap sorunu nedeniyle Pazartesi gününden bu yana yapılamayan Genel Kurul için bugün de toplanmayı denedi, yine nisap bulamadı.

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Meclis nisap sorunu nedeniyle Pazartesi gününden bu yana yapılamayan Genel Kurul için bugün de toplanmayı denedi, yine nisap bulamadı.

Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü ilk nisap yoklamasına ‘hiçbir milletvekili’ katılmadı. İkinci denemede de yeterli nisabı sağlayamayan Meclis Genel Kurulu yarına ertelendi.

 

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