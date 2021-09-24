“Bu karanlığı dağıtana kadar mücadelemiz devam edecek”

CTP Kadın Örgütü ve Gençlik Örgütü, Başbakanlık önünde düzenlediği eylemde KIB-TEK’in ihalesiz akaryakıt alımını protesto ederek, hükümeti istifaya davet etti.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, “Hayatın her alanına zarar veren bu Azınlık Hükümeti, şimdi de elini KIB-TEK’e ve çevreye uzatmıştır” denilerek, halk sağlığı ve tüm canlıların yaşamının tehdit altında olduğu belirtildi.

KIB-TEK için temin edilen akaryakıtın satın alma sürecini eleştiren CTP Kadın Örgütü ve Gençlik Örgütü, Başbakanlık ve ilgili kurumların, yakıtın temiz olduğunu iddia ederek doğruyu saptırmaya çalıştığını belirtti.

Yapılan açıklamada, analizlerden elde edilen sonuca göre mevcut yakıtın insan sağlığını ve çevreyi doğrudan tehdit ettiği bunun yanında, elektrik santraline de geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Azınlık Hükümeti hala çağ dışı yöntemlerle, çevreyi ve halk sağlığını tehlikeye atarak hükümette kalma hesapları içerisindedir. Akaryakıta bağlı soluduğumuz kirli havanın işlevini kaybeden makinelerin ve buna bağlı gelişecek tüm sorunların sorumluluğu bizzat Azınlık Hükümeti’nindir” denildi.

Hükümeti istifaya çağıran örgütler, ‘bu karanlığı dağıtana kadar mücadelesine devam edeceğinin’ altını çizdi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Bakanlar Kurulu kararıyla KIB-TEK için temin edilen akaryakıtın satın alma süreci, bilindiği gibi ihalesiz şekilde gerçekleşmiştir. Temin edilen akaryakıt, satın alma prosedürlerine uygun olmadığı gibi yakıt analizleri ve parametrelerin limit değerlere uygunluğu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.

Konuyla ilgili görüş verebilecek kadrolara sahip meslek odalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yakıtta bulunan birçok parametrenin, limit değerleri sağlamadığını belirtmiştir. Başbakanlık ve ilgili kurumlar, yakıtın temiz olduğuna iddia ederek doğruyu saptırmaya çalışmaktadır. KIBTEK yetkilisi mahkemede yakıtın standartlara uygun olmadığını ifade etmiştir. Sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle alınan numune örnekleri bağımsız bir laboratuvarda incelenmiş ve birçok parametrenin limit üstü olduğu ortaya çıkmıştır.

Analizlerden elde edilen sonuca göre mevcut yakıt insan sağlığını ve çevreyi doğrudan tehdit etmektedir. Bunun yanında, elektrik santraline de geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar vermektedir. KIBTEK, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli kurumlarındandır.

Birçok emekçinin, gece gündüz demeden risk altında çalıştığı bir kurumdur. KIBTEK, Kıbrıs Türk toplumunun rızkından ayırdıklarıyla gelişmiştir. Hayatın her alanına zarar veren bu Azınlık Hükümeti, şimdi de elini KIBTEK’e ve çevreye uzatmıştır. Halk sağlığı ve tüm canlıların yaşamı tehdit altındadır. Dünya, yenilenebilir ve temiz enerji üretmenin öneminden bahsetmekte, bu bağlamda çalışmalarına yön vermektedir.

Azınlık Hükümeti ise hala çağ dışı yöntemlerle, çevreyi ve halk sağlığını tehlikeye atarak hükümette kalma hesapları içerisindedir. Akaryakıta bağlı soluduğumuz kirli havanın işlevini kaybeden makinelerin ve buna bağlı gelişecek tüm sorunların sorumluluğu bizzat Azınlık Hükümeti’nindir.

Bir an önce istifa etmeleri, hepimizin yararına olacaktır. CTP olarak bu karanlığı dağıtana kadar mücadelemiz devam edecektir."

Eylemciler, açıklamanın ardından pankartlarla birlikte eylemi Başbakanlık ışıklarına taşıdı.