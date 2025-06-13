Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın, Annan Planı'nda 'Evet' oyu kullanan Kıbrıslı Türklere hakaret eden İlber Ortaylı'ya 24 saat sonra tepki göstermesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, İlber Ortaylı'nın Cumhurbaşkanlığı makamı davetiyle adaya gelip konuşma yaptığını, Tatar'ın da alkışladığını hatırlatarak, "Unutulmasın ki bu halkın iradesi de, haysiyeti de seçim malzemesi değildir!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

" 'İlber Ortaylı’nın, konferans sırasında Annan Planı’na oy verenlerle ilgili sarf ettiği cümlelerin gereksiz, maksadını aşan ve hatalı olduğu düşüncesindeyim' demiş Sn. Tatar.

24 saat civarında düşünmüş ve bu "düşünce"ye ulaşmış.

Davet ettirip bu konuşmayı yaptırmanın sebebi de seçim, 24 saat önce alkışladığı konuşmayla ilgili olarak halkın tüm kesimlerinden tepki geldiğini görünce bu açıklamayı yapma mecburiyeti hissetmenin sebebi de seçim.

Unutulmasın ki bu halkın iradesi de, haysiyeti de seçim malzemesi değildir!

Ve bilinsin ki İlber Ortaylı'nın Ersin Tatar tarafından alkışlanan, Kıbrıslı Türklerin zekasıyla ilgili sözlerinin aksine, zekasından kimsenin kuşku duyamayacağı bu halk her şeyin farkında..."