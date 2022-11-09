TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın külliyeye yapacağı ziyaret öncesinde eylem yapıldı. Eylemde "Külliyeye Hayır" pankartı açıldı.

Eylemde konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, "İnşaatı denetlemeye gelen, bina temsilcileri Ersin Tatar ya da Zorlu Töre değil; esas sahibi olan Fuat Oktay'dır. Kısacası bu bir inşaat değil, siyasi bir projedir" dedi.

Kanatlı, "Biz parlamenter sistemde yaşıyoruz. Daha önce de söylemiştik. Cumhurbaşkanlığı bu sistemde semboliktir. Cumhuriyette anlatılan budur. Burada 73 bin metrekarelik bir alan oluşturuluyor. Bu oluşumun 6800 metrkaresi Meclisi, 25 bini ise hiçbir şeyi temsil etmeyen Cumhurbaşkanlığı binasına verilecek. Burada Türk usulü bir başkanlık sistemi oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

Külliye inşaatında hareketlilik