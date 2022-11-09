Külliye inşaatında hareketlilik

Bir dizi "müjde" vermek adına Kıbrıs'ın kuzeyine gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Külliye inşaatını" ziyaret etmesi bekleniyor.

Oktay'ın ziyareti kapsamında, külliye inşaatının dört bir yanına polis konuşulandırılmış durumda.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eylem düzenlenen inşaatın ön kısmında bir grup eylemcinin toplandığı gözlemlendi.

Telli alan önündeki polis sayısında artış yaşanıyor... Bu arada, inşaat alanına büyük bir çadırın kurulduğu gözlemlendi.

Çadır ve çevresi, TC ve KKTC bayraklarıyla donatılmış durumda.

Basın uzaktan izliyor

Basın mensuplarının, inşaat alanına girişi engellendi. Uzun lensler aracılığıyla inşaat alanına bakıldığında, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nin alan içerisinde olduğu gözlemlendi.

İnşaat çevresine, silahlı çevik kuvvet ekiplerinin de konuşlandırılması dikkat çekti.