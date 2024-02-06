Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türkler için mesaj yayınlayan AKEL, “Bu acı bizim de acımız, bu yas hepimizin” açıklaması yaptı.

“Unutmadık, unutmayacağız” denilen açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun adalet talebinin yanındayız” vurgusu yapıldı.

İki dilde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Unutmadık, unutmayacağız. Kıbrıs Türk toplumunun adalet talebinin yanındayız. Bu acı bizim de acımız. Bu yas hepimizin.”