BRT'nin 245 milyon TL 2022 yılı bütçesi 10'uncu ayda onaylanıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası, yılın bitimine 3 ay kala Meclis'ten onaylanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 29 Eylül 2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını” görüşmeyi tamamladı.

BRT bütçesinin finansmanı için 245 Milyon 550 Bin Türk Lirası gelir öngören tasarı oyçokluğuyla kabul edildi.

BRT Bütçesi, bir yıl önceye göre 104 milyon 767 bin TL artışla onaylandı.

Personel giderleri bütçenin 157 milyon 884 bin TL'sini oluşturuyor. Personel giderleri içerisinde 'geçici personel' giderlerinin ise 117 milyon 779 bin 900 TL olması dikkat çekiyor.