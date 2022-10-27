BRTK’nın hazırladığı Kıbrıs Smart TV Paketi tanıtıldı

Özkurt: “Akıllı TV ile herkesin KKTC kanallarına ulaşmasını sağlayacağız”

Kurtoğlu: “Bu proje ile 10 kanal tüm dünyaya yayın yapacak”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) hazırladığı Kıbrıs Smart TV Projesi’yle yeni nesil televizyonculuk anlayışıyla ülkede özel televizyon kanallarının da uyduya ihtiyaç duymadan tüm dünyada izlenebilmesi sağlanacak.

Proje bugün özel kanalların temsilcilerinin de katılımı ile tanıtıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, projenin KKTC’deki yayıncılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Özkurt, projenin ülkedeki özel kanallara BRT’nin bir hediyesi olduğunu ifade etti.

İçerisinde 10 kanalın yer alacağı Kıbrıs Smart TV Paketi ile tüm dünyaya yayın yapılabilecek.

Hazırlanacak Kıbrıs Smart TV uygulamalarıyla ülkedeki özel kanallar, smart tv özellikli 2016 model ve üstü televizyonlarda, akılı telefon ve tabletlerde ek bir cihaz gerekmeden internet sayesinde izlenebilecek.

Özkurt: "Bu proje ülkedeki özel kanallara BRT’nin bir hediyesi"

Projenin tanıtımında konuşan BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, bu proje ile KKTC’deki yayıncılık sektörüne bir katkı sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Meryem Özkurt, bu projenin ülkedeki özel kanallara BRT’nin bir hediyesi olduğunu da ifade etti.

Özkurt, “2016’dan beri KKTC’deki özel kanallar için ne yapılabilir diye düşündük. Yakında size gireceğimiz bir yaygın platformu tanıtacağız. Amacımız yayıncılık adına yayınlarımızı çoğaltmak ve yeni alternatifler sağlamaktır. Akıllı TV ile herkesin KKTC kanallarına ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Kurtoğlu: "Projenin sonuna geldik. Testlere başlandı"

BRTK Dış Yayınlar Sorumlusu Ali Kurtoğlu da, katılımcılara proje hakkında teknik bilgiler verdi.

Kurtoğlu, 2 buçuk yıl önce başlattıkları bu projenin sonuna geldiklerini ve testlerine başlandığını söyleyerek, “Tüm kanallarla aynı geminin içindeyiz ve hep birlikte bu gemiyi yüzdürüyoruz. Bu proje ile 10 kanal tüm dünyaya yayın yapacağız” dedi.

Kurtoğlu, Kıbrıs Smart TV paketinin, diğer digital platformlar gibi tüm Akıllı TV ve Android TV’lerde çalışacağını da ifade ederek, sadece TV'lerle de sınırlı olmayacağını, uygulamanın akıllı telefon ve tabletlere de indirilerek kullanılabileceğini anlattı.

BRTK Selvilitepe Tesis Amiri Uğur Buhara ise, Avrupa Birliği kaynaklarıyla gerçekleştirilecek olan Dijital Karasal Yayıncılık Projesi hakkında bilgi verdi.