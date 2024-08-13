BRTK bir değerini daha yitirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar hizmet veren Radyo Müzik ve Eğlence Yayınları Amirliğinden emekli olan Mustafa Öncü dün akşam yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece yarısı yaşamını yitirdi