Borel: "Maraş'ta ve Kıbrıs çözümünde BM ilkeleri dışına çıkılamaz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmek tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu söyledi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısını yineledi.

Borrell, Maraş (Varosha)'nın dikenli teller kontrolündeki alanı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamalardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Avrupa Birliği olarak Birleşmiş Milletler'in 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararları da dahil olmak üzere uluslararası kararlara saygı gösterilmesini isteyen Borrell, "Maraş'ta süreç BM Güvenlik Konseyi Kararları tarafından yönlendirilmeye muhtaçtır. Maraş ile ilgili olarak bu Kararlara uygun olmayan hiçbir işlem yapılmamalıdır. AB, Maraş'taki durumdan Türkiye Hükümeti'ni sorumlu tutmaya devam ediyor. AB, yarın BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda yapacağı kapalı istişareyi yakından takip edecek ve bundan sonraki adımlarına buna göre karar verecektir" diye konuştu

Borrell açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AB, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerden ve adada gerilimi artırabilecek ayrıca Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapsamlı bir şekilde çözülmesine ilişkin müzakerelere geri dönüşü tehlikeye atabilecek yeni provokasyonlardan kaçınma gereğinin altını bir kez daha çiziyor.

AB, misyonun devriye gezebilmesi ve yetkilendirdiği faaliyetlerini yerine getirebilmesi için UNFICYP'nin Maraş bölgesinde uygulanan hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor.

AB, Kıbrıs sorununun, ilgili BMGK Kararları uyarınca ve AB'nin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda, siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürmektedir."