Borçlu Dairelerin elektriği kesildi

EL-SEN, kuruma borcu olan bazı Devlet Dairelerinin elektriğini kesti, KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, olaya müdahale ettiklerini ve bazı dairelerin elektriklerini bağladıklarını belirtti.

Ülkeye bugün gelen akaryakıt için 125 Milyon TL ödeme yapılması amacıyla EL-SEN’in bu eylemi başlattığını savunan Erdoğan, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin şu an kesik olduğunu, çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, “Sendikayla görüşmelerimiz devam ediyor, adaya yakıt bugün geldi, KIB-TEK’in 125 milyon TL ödemesi gereken yakıt parası var, bununla ilgili çözüm arayışları sürüyor, bu eylem de bundan kaynaklıdır. Maliye’den 110 Milyon TL alacağımız var” dedi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Borcu olan her kurum ve kuruluş, her kişi borcunu ödeyecek”

“Maliye’nin borçlarından dolayı her 15 günde bir kesiyoruz.” diyen Özkıraç, Güzelyurt’ta borcu olan spor salonlarının, Vergi Dairesi’nin ve Güzelyurt’ta bazı imtiyazlı kişilerin elektriklerinin de bugün itibariyle kesildiği bilgisini verdi.

Özkıraç, “Borcu olan her kurum ve kuruluş, her kişi borcunu ödeyecek.” dedi.

KIB-TEK’E OLAN BORÇLAR:

Kubilay Özkıraç’tan elde edilen bilgide Devlet kurumlarının KIB-TEK’e olan borçları şöyle: