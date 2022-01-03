Borçlanma kararı Resmi Gazete'de

Hükümetin, 300 milyon türk lirasına kadar borçlanabileceğine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:



"Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine

olanak sağlamak üzere 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde ihtiyaç

duyulan tutarlarda 300 (Üç Yüz) Milyon Türk Lirasına kadar borçlanılabilmesi için

Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi."

