Borçlanma kararı Resmi Gazete'de
Hükümetin, 300 milyon türk lirasına kadar borçlanabileceğine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Hükümetin, 300 milyon türk lirasına kadar borçlanabileceğine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine
olanak sağlamak üzere 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde ihtiyaç
duyulan tutarlarda 300 (Üç Yüz) Milyon Türk Lirasına kadar borçlanılabilmesi için
Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi."
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