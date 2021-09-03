Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) prim desteği hususunda yapmış olduğu açıklamaya ve başlattığı mücadeleye tam destek belirtti.

Müteahhitler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İnsanlarımızı ve işletmelerimizi birbirine düşürecek popülist girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Ekonomi bir bütündür ve tüm işletmelerimiz eşit derecede kıymetlidir. Seçme ve sektörler arası tercihler toplumu böler. Bölünmeye değil birlikteliğe ihtiyacımız var” denildi.

KTİMB açıklamasında, “Prim desteği hususunda Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yapmış olduğu açıklamaya ve başlatmış olduğu mücadeleye tam destek belirtiriz. Her türlü mücadelede yanlarında olacağımız bilinsin!” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından bugün bir yazılı bir açıklama yapılarak, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan özel sektörün devlet desteğinden mahrum bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

KTSO açıklamasında, “Hükümetin bu ödeneğin kaldırılmasında ısrar etmesi ya da ayrıma giderek özel sektörü parçalara bölmesi kabul edilemez. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sadece üyelerimiz için değil, üyelerimizin de içerisinde olduğu tüm üretim sektörleri için sonuna kadar mücadele edecekler. Hükümet de böylesi zor bir dönemde, sigorta prim destek ödemelerini yapma noktasında bir irade ortaya koymaya davet ederiz. Bu yükü hep birlikte omuzlamalı, ülkemizi kamu-özel bir bütün olarak geleceğe taşımalıyız. Bu konuda ortaya koymuş olduğumuz kararlı mücadeleden bir adım dahi geri atmayacağız” denildi.