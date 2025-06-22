Karaoğlanoğlu’nda bu sabah deniz içerisinde rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki Emel Gülseven yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabah 08.30'da gerçekleşti. Söz konusu şahıs olay sonrası bölgede bulunan kişilerin yardımı ile sahile çıkarıldı ardından ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülseven, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.