Boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç kız yoğun bakımda

Mağusa'da dün gece gezi teknesinden denize atlayan Alisa Abbas alı 18 yaşındaki genç kız, boğulma tehlikesi geçirdi. Abbas, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa'da, dün saat 23.00 sıralarında, denize açılan bir gezi teknesinde bulunduğu sırada yüzmek için denize atlayan Alisa Abbas (K-18) boğulma tehlikesi geçirdi.

Abbas, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Ekmekçioğlu'nun ölüm sebebi otopside belirlenemedi, kan ve doku örnekleri alındı

Mağusa’da dün kaldığı evde ölü bulunan Burçin Ekmekcioğlu’na (E-44) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ekmekcioğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

Alkollü şahıs rahatsızlık yarattı

Akçay’da Feslikan Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında, F.Ö.(E-42) 285 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, bir şahsa küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırdı. Rahatsızlık yaratarak uygunsuz tavır ve harekette bulunan şahıs, tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.