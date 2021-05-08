Boğulma tehlikesi geçirdi, yoğun bakıma alındı
Mağusa’da, bugün saat 17:30 raddelerinde Palm Beach plajında, plajdan yaklaşık 70 metre deniz içerisinde yüzmekte olan 20 yaşındaki Friday Solamon boğulma tehlikesi geçirdi.
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Mağusa’da boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki Friday Solamon yoğun bakımda müşahede altına alındı.
Polis tarafından verilen bilgiye göre, olay bugün 17:30 saatlerinde Palm Beach plajında yaşandı.
Plajdan yaklaşık 70 metre deniz içerisinde yüzen 20 yaşındaki Friday Solamon boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevrede bulunanların yardımı ile denizden çıkarılan Friday Solamon kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastenesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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