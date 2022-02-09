Boğazköy’de uyuşturucu … 3 tutuklu

Boğazköy’de dün akşam 19.30 sıralarında, M.K.’nin (E-35) evinde yapılan aramada, 81 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.I.(E-40) ve S.I.(K-39) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.