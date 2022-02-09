Boğazköy’de uyuşturucu … 3 tutuklu
Boğazköy’de dün akşam bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, 3 kişi tutuklandı
A+A-
Boğazköy’de dün akşam 19.30 sıralarında, M.K.’nin (E-35) evinde yapılan aramada, 81 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı.
Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.I.(E-40) ve S.I.(K-39) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 301 defa okunmuştur
Etiketler : polis, uyuşturucu