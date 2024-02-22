BM’nin Kıbrıs temsilcisi Mart ayında yeniden Kıbrıs’ta

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi Maria Angela Holguin'in Mart ayında Kıbrıslı liderlerle yeniden görüşmek adına adaya geleceği bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Holguin; Lefkoşa’daki görüşmelerinin ardından garantör ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’da yaptığı görüşmelerin ardından 11 veya 12 Mart’ta Kıbrıs’a gelecek.

Habere göre Holguin, garantör güçlerle temas çemberini tamamlamak üzere turuna, Mart ayının ilk haftasında Londra’da başlayacak, daha sonra Kıbrıs’a gelecek.

Kıbrıs’ta siyasi parti liderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, ticaret ve ekonomi odaları temsilcileri ile görüşmeyi umduğunu belirten Holguin, aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle de görüşeceğini belirtti.