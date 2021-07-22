BM'den Kıbrıs açıklaması: Kaygı verici

Kıbrıs Cumhuriyeti Erdoğan'ın Kıbrıs'taki açıklamaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne başvururken, BM Genel Sekreter Guterres gelişmelerden "derin kaygı" duyduğunu belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk hükümetinin Kuzey Kıbrıs ile birlikte kapalı Maraş bölgesine yönelik planları açıklaması ve adadaki krize karşı "iki devletli çözüm" önerisini tekrarlaması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurdu. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "provokasyon" olarak değerlendiren ve bu ay BMGK'ya başkanlık eden Fransa da, bugün konuyu konsey gündemine getiriyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kıbrıs'a yönelik açıklamalar nedeniyle "derin kaygı" duyduğunu belirtti.

Haq, "Genel Sekreterin tüm taraflara sıklıkla, gerginliği kışkırtacak, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için taraflar arasında süren ortak zemin arama çabalarını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunduğunu" belirtti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler'in Maraş'a yönelik tutumunun değişmediğini ve bu tutumun ilgili BM Güvenlik Konseyi kararıyla doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Erdoğan ne dedi?

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını belirtti. Ardından da Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından uluslararası tepkiler geldi.

Erdoğan Çarşamba günü de "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır… Kıbrıs Türk devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz, inşallah yakında bunun somut neticelerini de görmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Maraş, BM Güvenlik Konseyi'ne taşınıyor

Erdoğan: "Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı"