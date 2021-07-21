Erdoğan: "Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı"

AK Parti bayramlaşma programında konuşan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmedi" dedi. Erdoğan, Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı da vererek, "Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı" diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı bayramlaşma programına video konferans yoluyla katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Kurban Bayramı'na hasta, vefat sayılarını düşürerek girdik. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Organize sanayi bölgelerinde sürekli yer açma çalışmaları var. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz. Bunlar istihdamı olumlu etkiliyor.

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok açıdan önemliydi. Kıbrıslı kardeşlerimiz kendilerini aldatanlara yanıt verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı. Kıbrıs Türkü'nü azınlık görmeye devam eden Rumlardı. Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gerekeni yapacağız."