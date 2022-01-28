BM Güvenlik Konseyi Barış Gücü ile ilgili kararı onayladı

BM Güvenlik Konseyi, Norveç Daimi Temsilcisi Mona Juul’un başkanlığındaki dünkü oturumunda Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresinin altı ay daha uzatılması ile ilgili karar tasarısını oybirliğiyle onaylandı.



Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hadjichrysanthou, Konsey toplantısından önce Başkan Mona Juul’a BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması için ev sahibi ülke olarak Kıbrıs Hükümeti'nden bir onay mektubunu sundu.