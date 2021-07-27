BM: Bu yıl en az 970 sığınmacı Akdeniz'de öldü

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz'den Avrupa'ya sığınmacı taşıyan tekne ve botların batması sonucu sadece bu yıl içinde en az 970 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son olarak Akdeniz'de sığınmacı taşıyan bir bot Libya açıklarında dün batmış, 57 kişi hayatını kaybetmişti. İsviçre'nin Cenevre kentinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Uluslarası Göç Örgütü, Libya açıklarında batan botta yaşamını yitiren 57 kişiden en az 20'sinin kadın, ikisinin çocuk olduğunu bildirdi.

IOM Sözcüsü Paul Dillon, "Hayatta kalan kişiler, bu tür can acıtan sahnelere düzenli olarak müdahale eden personelimize en az 57 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Libya'daki personelimiz çoğunluğu Nijerya, Gana ve Gambiya'dan olan bu göçmenlerden hayatta kalanlara acil tıbbi yardım, yiyecek, su ve barınma imkanı sağladı" dedi.

IOM'in verilerine göre, Akdeniz rotası üzerinden geçişlerde bu yıl, hem durdurulan tekne ve botların sayısında hem de Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların sayısında artış kaydedildi. Daha iyi göç yönetimi uygulamalarının yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerden daha fazla dayanışma beklendiğini söyleyen Dillon, ancak bu şekilde göçmen krizine "güvenli ve insani bir yaklaşım getirilebileceğini" ifade etti.