"Bluetooth üzerinden telefonda konuşmak yasak"

Polis Genel Müdürlüğü, sürücüleri araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.

Polis, sürüş sırasında cep telefonu kullanma yasağının, sadece telefonu kulağa götürerek konuşmayı değil, aynı zamanda hoparlör, kulaklık veya bluetooth üzerinden yapılan konuşmaları, mesaj yazmayı, bir şeyler izlemek gibi davranışları da kapsadığını vurguladı.

Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın, kişinin dikkatini telefondaki eyleme veya konuşmaya vermesi nedeniyle yoldaki tehlikeleri, uyarıcı levha ve işaretlerin üçte birinin farkına varamamasına neden olduğuna işaret eden polis, bunun da kazalara sebep olduğunu belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, ülke genelinde rutin trafik denetimlerinde sürücüler tarafından birçok trafik kuralının ihlal edildiğinin denetim sonuçlarına yansıdığına dikkat çekilerek, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafik suçlarının ve kazaların önlenmesine yönelik 15-21 Nisan tarihleri arasındaki periyotta trafikte ışık ihlali denetimi yapıldığı ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, İlçe Polis Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri tarafından 22-28 Nisan tarihlerinde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak, sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanımına yoğunlaşıldığı ve cep telefonu kullandığı tespit edilen 957 araç sürücüsünün rapor edildiğini ifade edildi.

2023 yılında ise sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 12 bin 322 araç sürücüsü rapor edilirken, 2024 yılında ise (1 Ocak - 28 Nisan 2024) 5 bin 906 araç sürücüsünün, sürüş esnasında cep telefonu kullandığının tespit edildiğine dikkat çeken polis açıklamasında, telefon yasağının temel dayanağının kazaların önlenmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Trafikte polis denetimlerinin her konuda devam edeceğini hatırlatır, tüm sürücüleri trafik kullarına uyarak kazaların önlenmesinde katkı sağlayamaya davet ederiz.” denildi.