BKP: “Kazım Denizci terör eylemlerine yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı”

Birleşik Kıbrıs Partisi, köşe yazarı ve parti üyelerinden Kazım Denizci’nin, “terör eylemlerine yardım ve yataklık yapma iddiası ile polis tarafından gözaltına alındığını” duyurdu.

BKP’den yapılan açıklamada, polisin Denizci’nin evinde arama yaptığı ve yarın mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Açıklamada, “BKP Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye’deki AKP iktidarının kullandığı yöntemlerin, Kuzey Kıbrıs’ta da uygulamaya sokulmasını şiddetle protesto etmektedir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Barış ve demokrasi mücadelesi veren kesimleri sindirmek ve halka korku salmak amacı güden bu tür uygulamalar karşısında, kararlı bir şekilde mücadele edileceğini belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, Kazım Denizci’nin yalnız olmadığını ve anti demokratik uygulamalar karşısında her türlü direnişin gösterileceğini vurguladı.”