BKP Genel Başkanı İzcan: “Serdinç Maypa’nın tutuklanması hukuk ayıbı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Serdinç Maypa’nın tutuklanmasının “hukuk ayıbı” olduğunu ileri sürerek, kınadı.

İzcan yazılı açıklamasında, Maypa’nın yayınlarının hiçbir şekilde “Özel hayatın gizliliği” kapsamına girmediğini söyleyerek, tutuklamayı, “basın özgürlüğünün tehdit edilmesi ve yurttaş gazeteciliği yapan kesimlerin susturulması” olarak değerlendirdiklerini belirtti.