"Bize görüşme tarihi bildirilmedi"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın, Cuma gecesi yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile 20 veya 21 Ocak'ta görüşeceği ve Kıbrıs sorununa ilişkin planlanan "genişletilmiş toplantının" Mart ayı ortasında gerçekleşeceği yönündeki açıklaması yalanlandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yiannis Antoniou, Cyprus Mail'den Tom Cleaver'e yaptığı açıklamada, böyle bir tarihin belirlenmediğini ifade ederek, "Henüz elimizde bir şey yok, bize böyle bir tarih bildirilmedi " dedi.