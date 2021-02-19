Bize gelen aşılar nerede üretiliyor?

Aşı olduk.

Hem gazeteci şüpheciliği hem de koleksiyoncu bir yaklaşımla şişeyi istedim.

Üzerinde “Türkçe” yazıyor.

“Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.” İbaresi var.

Bu aşıların Çin’de üretildiğini biliyoruz.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca reddetmişti



Peki bu aşı Türkiye’de mi üretiliyor? Çin’de mi?

Ya da Çin’de Türkiye için özel olarak mı üretiliyor?

Bu tartışma aslında Türkiye’de de yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 9 Aralık tarihinde Çin aşısının Türkiye'ye Keymen İlaç firması aracılığı ile getirildiğini ifade etmiş; TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu iddiayı yalanlayarak, ilaç anlaşmasının SİNOVAC ile (TC) Devlet Malzeme Ofisi arasında yapıldığını, aşının doğrudan ithal edildiğini ve aracı kullanılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.



“Tek muhatap üretici firma”

Ancak daha sonra Çinli firma Sinovac’a ait CoronaVac aşısının Keymen İlaç tarafından ülkeye getirildiği ortaya çıktı.

Tartışma büyüyünce de TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama ile konuya açıklama getirdi.



“Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keyman İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu, anlaştığımız tüm aşılar için böyledir.”

“Aşılar neden farklı?”

Türkiye’deki bir sağlık çalışanı, aşı şişesini paylaşıyor.

Farklı!

Eğer tek muhatap üretici firmaysa, bu aşılar, Türkiye için “Türkçe özel kapsüllerde mi üretiliyor” sorusu akla geliyor.

Tüm bu sorulara adanın kuzeyinde yanıt verecek bir makam yok.

Çünkü “yeni politika” olarak “iki ayrı devlet” söylense de, aşı politikası “devletler arasında” sürdürülüyor ve “KKTC” bu sahnenin bir oyuncusu değil.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Lefkoşa’dan canlı yayında talimatla adaya getirttiği aşılar, hem önemli bir umut hem de toplumsal bir teşekkürle kabul görüyor.

Adaya gelen aşıların üretim, tedarik, kontrol süreçleriyle ilgili çok daha detaylı açıklama yapmak ise Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ya da TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne düşüyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin de sağlık alanında yasal örgüt olarak bu yönde toplumu bilinçlendirme sorumluluğu bulunuyor.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi açıklaması