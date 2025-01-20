“Bitmiş bir hükümete ‘bitti’ diyecek kadar dahi irade sahibi değiller”

Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) mensup vekiller ile UBP’ye mensup bazı vekillerin Meclis Genel Kurul toplantısında nisaba destek vermemesi sonucu toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bitmiş bir "hükumet"e "bitti" diyecek kadar dahi irade sahibi olamayanların ülkeyi düşürdükleri durum bu” yorumunu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, ‘ne oluyor’ diye sorduk, Meclis'te disiplini sağlayacaklarmış! Meclis başkanı seçimi sırasında yaşatılan trajikomik hallere devam. Kendi kendilerini yönetemeyenler ülkeyi yönetecekler!” dedi.

YDP, nisaba destek vermedi

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YDP milletvekilleri Meclis'e gelmemiş. Meclis'e gelmeyen (veya geç gelen) "hükumet"e mensup milletvekillerinin adları okundu kürsüden. Bir daha denediler, yine açamadılar. Meclis toplantısı 24 saat ertelendi.

"Ne oluyor" diye sorduk, Meclis'te disiplini sağlayacaklarmış! "Meclis" dedikleri, Meclis'teki "hükumet"e mensup milletvekilleri elbette.

Meclis başkanı seçimi sırasında yaşatılan trajikomik hallere devam. Kendi kendilerini yönetemeyenler ülkeyi yönetecekler!

Kendi içlerinde disiplin sağlayamayanlar, ülkeyi disipline edecekler, güvenliği sağlayacaklar, denetim yapacaklar, fiyatları kontrol edecekler, trafiği düzenleyecekler...

Bitmiş bir "hükumet"e "bitti" diyecek kadar dahi irade sahibi olamayanların ülkeyi düşürdükleri durum bu!”