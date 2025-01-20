YDP, nisaba destek vermedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) nisaba destek vermemesi nedeniyle toplanamadı.

Toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

İki kez toplanma denemesi yapan Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunluk olan 26'ya ulaşılamadı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yoklama sırasında salonda bulunmayan hükümeti oluşturan siyasi partilere mensup milletvekillerinin hangileri olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre nisaba; Erhan Arıklı (YDP), Talip Atalay (YDP), Resmiye Eroğlu Canaltay (UBP), Yasemi Öztürk (UBP) ve Ali Pilli (UBP) destek vermedi.