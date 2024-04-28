Bisiklet sürücüsüne araba çarptı

Lefkoşa'da dün meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün 15.00 sıralarında 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü Hasan Bal bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce tek yola doğru dönmek için yola giriş yapması sonucu o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyreden 64 yaşındaki Ahmet Doğan yönetimindeki KJ 681 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan Bal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.