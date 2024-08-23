“Birkan Uzun Başarı Ödülü” düzenlenen törenle Demir Kanıt Cemaller'e verildi

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un ismini yaşatmak amacıyla arkadaşı Fırat İleri tarafından sağlanan “Birkan Uzun Başarı Ödülü” bugün düzenlenen törenle Türk Maarif Koleji'nden (TMK) 10.00 ortalama ile mezun olan Demir Kanıt Cemaller'e verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, merhum Birkan Uzun’un babası ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, TMK Müdürü Candan Kortay ve Cemaller’in babası katıldı.

Uzun: “Birkan Uzun Ödülü yerini buldu”

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü ve merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun toplumun yetiştirdiği değerli bir kişi olan Fırat İleri’nin üç yıldır merhum Birkan Uzun adına KKTC’de 9.50 ve üstü derece ile mezun olup, yurtdışındaki bir okuldan kabul almış bir öğrenciye ödül verdiğini kaydetti.

Bu yıl seçilen öğrencinin Cemaller olduğunu dile getiren Uzun, Birkan Uzun ile Fırat İleri'nin arkadaşlığının geçmişe dayandığını anlattı. Uzun, İleri'nin Birkan Uzun’un vefatından sonra onun adına ödül vermeye başladığını ve bu yıl 3. kez ödül verileceğini aktardı.

Birkan Uzun’un hedefleri yüksek bir çocuk olduğunu dile getiren Uzun, Birkan Uzun’un dağcılık sporuna verdiği gönülle, 5 kıtada 5 zirve tırmanışı yapmak amacında olduğunu kaydetti.

Fırat İleri’nin de çok başarılı bir genç olduğunu belirten Uzun, bu ödülün ülkenin en başarılı çocuklarına verildiğini söyledi.

Uzun, mezun olan gençlerin yuvadan uçacaklarını ve döndüklerinde ise kendi kanatlarıyla uçmaya hazır, olgun bireyler olacaklarını dile getirdi. Uzun, bu ödüle layık olan Cemaller’in, nerede olursa olsun, toplumuna, ailesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmesini ve pırıl pırıl bir yaşam sürmesini de diledi.

Ödülü kazanmasından dolayı Cemaller’i kutlayan Uzun, “Ödül yerini buldu diye inanıyorum. Fırat İleri kardeşime de 3 yıldır sürdürdüğü bu ödülden dolayı teşekkür ediyorum. Demir Kanıt Cemaller yolun açık olsun” dedi.

Cemaller: “Birkan Uzun’un adını taşıyan bu ödülü almaya layık görüldüğüm için çok memnunum"

Demir Kanıt Cemaller de, ailesi üzerindeki finansal baskıyı azaltacak bursun kendisine layık görülmesinden dolayı Fırat İleri’ye teşekkür etti.

Öğrenciler üzerindeki yükün birileri tarafından görülüp onlara bu tarz destekler verilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cemaller, Kıbrıs Türk gençliğine örnek olmuş, hem eğitiminde hem de sosyal etkinliklerde başarılar elde etmiş Birkan Uzun’un adını taşıyan bu ödülü almaya layık görüldüğü için çok memnun olduğunu kaydetti.

Haber: Hurşide Baybora (TAK)