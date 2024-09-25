‘Birinci’ sırada T&T var!

Kıbrıs’ın kuzeyinde tescilli 7 bin 579 şirket arasında en fazla zarar beyan edip, vergi ödemeyen işletmelerin, “en bilindik işletmeler” olması yine dikkat çekti.

Söz konusu listede en fazla zarar beyan eden şirket, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Ercan Havalimanı işletmecisi T&T oldu. 1 milyar 138 milyon 517 bin 986 TL zarar beyan eden şirket, 2023 yılında hiç vergi ödemedi.

Medyada bazı faaliyetler içinde olan ve Genç TV’yi finanse ettiği iddia edilen T&T, son aylarda KIB-TEK’e olan milyonlarca liralık elektrik borcunu ödememekle de gündemde.

Şirket, elektrik borcunu ödemek yerine yapılandırma yoluna gitmiş, ancak yapılandırdığı borcunu da ödememekte diretmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan vergi beyanlarına ilişkin listede, T&T’den sonra en fazla zarar beyan eden ve vergi ödemeyen şirket, yasadışı sanal bet iddialarıyla anılan ‘Şahin’ grubuna ait Chamada Investment oldu.

Şirket, 1 milyar 54 milyon 164 bin 387,94 TL zarar beyan etti, vergi ödemedi.

Türkiye’de çıkılan Kıbrıs’taki yol ihalelerini alan Proyap isimli şirket ise 56 milyon 537 bin 916,94 TL zarar gösterdi ve hiç vergi vermedi.

Zarar beyan edip vergi ödemeyen diğer bilindik şirketler arasında; Omağ Development, FLY Kıbrıs, Karpaz Gate Marina gibi şirketler bulunuyor.