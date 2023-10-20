Biri doktor, ikisi eczacı olmak üzere toplam üç kişi tutuklandı

Polis tarafından yapılan açıklamada Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, ikisi de eczacı olmak üzere toplam üç kişi daha zanlı olarak tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan zanlılar, tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemelesi huzuruna çıkarılacaklar.