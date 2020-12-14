Biri cezaevine gitti, biri teminata bağlandı

Hücreye uyuşturucu atmak isteyen iki kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.D., ve T.T., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktar.

Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını anımsattı.

Zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, F.D.’nin 6 Kasım’da cezaevinden uyuşturucu suçundan tahliye olduğunu, T.T.’nin ise benzeri sabıkası olduğunu anlattı.

Polis, zanlıların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı F.D.’nin 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Hüdaverdi, zanlı T.T.’^nin ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.