Biri 731 gün, diğeri 366 gündür ülkede kaçak yaşıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijerya uyruklu G. C. J. ve S. O. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan birinin 731 gün, diğerinin ise 366 gündür ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Polis memuru Yusuf Bilgiç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Dumlupınar bölgesinde Nijerya uyruklu G. C. J. ve S. O.’nun yapılan kimlik kontrollerinde ülkede kaçak yaşadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde G. C. J.’nin 30 Eylül 2021 tarihinden bu yana ülkede 731 gündür, S. O.’nun ise 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 366 gündür kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Hiçbir okulda kayıtları bulunmadı

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 30 Eylül 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu 3 günlük sürede zanlıların beyanlarının araştırıldığını, söylediklerinin aksine hiçbir okula kayıt yaptırmadıklarının tespit edildiğini ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi beklediklerini ancak talep edilen bilgilerin henüz ellerine ulaşmadığını, bakanlığın sisteminde arıza ve oluşan yoğunluktan dolayı bir süre daha beklemek zorunda olduklarını belirterek, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.