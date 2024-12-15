Biri 2021, diğeri de 2022 yılından bu yana kaçak yaşıyordu

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılara yapılan muhaceret kontrolünde birinin bin 121 gündür, diğerinin ise 988 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14.12.2024 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Haspolat'da Bülent Ecevit caddesi üzerinde LPM CÖS ekibinin yaptığı devriye esnasında şüpheli görülen Haspolat'da sakin U.C.A.’ya yapılan muhaceret kontrolünde 19.11.2021 tarihinden itibaren 1121 gün, Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, 14.12.2024 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'de bulunan T.T.D’ye yapılan muhaceret kontrolünde 01.04.2022 tarihinden itibaren toplamda 988 gündür ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.